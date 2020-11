Il governo gli cambia nome ma il maxi "fondo marchette" resta in manovra (Di martedì 17 novembre 2020) Più di un miliardo di euro per non meglio precisate «esigenze Parlamento». Soldi inseriti nella manovra e destinati a iniziative di deputati e senatori che si lamentano ormai da mesi di aver perso la centralità che gli compete. Eppure quella formulazione, portata alla ribalta da Il Tempo pochi giorni fa e definita dai maligni un «fondo marchette», ha spinto il governo a una maggiore prudenza e così i tecnici hanno riformulato l'articolo. Nel testo approvato ieri in Consiglio dei ministri i soldi erano sempre gli stessi ma l'articolo (il numero 208) ha cambiato titolo: «fondo per esigenze indifferibili». È composto di un unico punto: «Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 novembre 2020) Più di un miliardo di euro per non meglio precisate «esigenze Parlamento». Soldi inseriti nellae destinati a iniziative di deputati e senatori che si lamentano ormai da mesi di aver perso la centralità che gli compete. Eppure quella formulazione, portata alla ribalta da Il Tempo pochi giorni fa e definita dai maligni un «», ha spinto ila una maggiore prudenza e così i tecnici hanno riformulato l'articolo. Nel testo approvato ieri in Consiglio dei ministri i soldi erano sempre gli stessi ma l'articolo (il numero 208) hato titolo: «per esigenze indifferibili». È composto di un unico punto: «Ildi cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 ...

