Governo: Conte domani interverrà all'assemblea Fipe (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani interverrà in video collegamento all'assemblea Fipe 2020 'La ristorazione tra sicurezza e sviluppo'. L'intervento è previsto alle ore 12:15. Leggi su iltempo (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe; in video collegamento all'2020 'La ristorazione tra sicurezza e sviluppo'. L'intervento è previsto alle ore 12:15.

matteosalvinimi : Conte non sa che dietro una chiusura forzata c’è un’intera filiera senza lavoro perché il proprio cliente è chiuso… - fattoquotidiano : Incontro governo-sindacati, botta e risposta in diretta tra Bombardieri (Uil) e Conte. Premier: “Avete mai scritto… - FidanzaCarlo : Con il favore delle tenebre il #governo #Conte mette in finanziaria la proroga fino al 2023 del blocco delle rivalu… - tucci_ilario : RT @RadioSavana: Ultimi preparativi pre invasione: preghiera ad Allah, selfie ricordo, caricare in barca borsoni e zaini, controllo livello… - Frances01719412 : RT @GiorgiaMeloni: Conte e Speranza trasformano in farsa la nomina del #Commissario alla sanità in #Calabria. A pagarne il prezzo sono i ci… -