F1 | Lewis Hamilton | “Il razzismo? Ci vorrà del tempo per cambiare le opinioni di tutti Ancora tanti restano in silenzio”

"Da bambino sognavo che un giorno ce l'avrei fatta a correre. Ma quando guardavo i Gp in tv, restando esaltato da Schumacher, anche solo pensare di approdare in F1 era un obiettivo enorme. Aver conquistato tutti questi Mondiali ed essere nella posizione di continuare a vincere va oltre i miei sogni". A dirlo è Lewis Hamilton, fresco vincitore del settimo titolo di campione del mondo di Formula 1 con la vittoria al Gran Premio di Turchia, eguagliando così la leggenda Michael Schumacher. "Quanto ho contribuito al dominio della Mercedes? Alla fine sono solo un ingranaggio. O meglio, sono il link che collega il lavoro di molte persone", ha spiegato il pilota britannico in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. "Mi piace pensare che il mio contributo sia stato più ...

