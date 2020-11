“È tutto pronto”. Omicidio Yara Gambirasio: la decisione a dieci anni dalla morte della giovane ginnasta (Di martedì 17 novembre 2020) Si parla ancora di Yara Gambirasio, la giovane ginnasta di 13 anni il cui corpo venne trovato il 26 febbraio 2011 in un campo a Chignolo d’Isola, nella Bergamasca, a pochi chilometri da Brembate di Sopra, dove la ragazza viveva e da dove era scomparsa tre mesi prima. Un caso che a distanza di anni continua ad avere grande spazio nella cronaca nera del nostro paese anche per la grande rilevanza mediatica, oltre che per la giovane età della vittima, l’efferatezza del crimine e per diversi avvenimenti peculiari verificatisi nel corso delle indagini, come l’arresto e il successivo proscioglimento di un primo sospettato, le circostanze del ritrovamento del corpo e le complesse modalità di individuazione dell’omicida. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 novembre 2020) Si parla ancora di, ladi 13il cui corpo venne trovato il 26 febbraio 2011 in un campo a Chignolo d’Isola, nella Bergamasca, a pochi chilometri da Brembate di Sopra, dove la ragazza viveva e da dove era scomparsa tre mesi prima. Un caso che a distanza dicontinua ad avere grande spazio nella cronaca nera del nostro paese anche per la grande rilevanza mediatica, oltre che per laetàvittima, l’efferatezza del crimine e per diversi avvenimenti peculiari verificatisi nel corso delle indagini, come l’arresto e il successivo proscioglimento di un primo sospettato, le circostanze del ritrovamento del corpo e le complesse modalità di individuazione dell’omicida. ...

VittorioSgarbi : '...Le sue considerazioni sono del tutto infondate. Non è a conoscenza della realtà clinica...'. Caro Burioni, benv… - Negramaro : È quasi tutto pronto per il nostro #Contatto. Manca davvero poco, non stiamo più nella pelle! - Ggmar00 : RT @DarioBressanini: Una persona anziana >70 a me molto cara (no mamma), ieri si è rotta il femore. Oggi è ANCORA in pronto soccorso e fors… - Renato_Corghi : RT @DarioBressanini: Una persona anziana >70 a me molto cara (no mamma), ieri si è rotta il femore. Oggi è ANCORA in pronto soccorso e fors… - LMalanotteno : RT @DarioBressanini: Una persona anziana >70 a me molto cara (no mamma), ieri si è rotta il femore. Oggi è ANCORA in pronto soccorso e fors… -