Covid, Mattarella: “Nessuno si lasci ingannare dall’idea che a lui non succederà. Abbiamo pianto la morte di tante persone, di tutte le età” (Di martedì 17 novembre 2020) “Nessuno si lasci ingannare dal pensiero ‘a me non succederà‘: questo modo di pensare si è infranto contro innumerevoli casi di disillusione, di persone che la pensavano così e sono state investite dal coronavirus. Abbiamo dovuto – e dobbiamo tuttora – purtroppo piangere la morte di tante persone; di ogni età, anche tra i giovani. E non dobbiamo dimenticarcene, per rispetto nei loro confronti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla XXXVII assemblea annuale dell’Anci nell’auditorium della Conciliazione di Roma, facendo appello alle istituzioni locali affinché si “affronti il nemico uniti” L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) “Nessuno sidal pensiero ‘a me non succederà‘: questo modo di pensare si è infranto contro innumerevoli casi di disillusione, diche la pensavano così e sono state investite dal coronavirus.dovuto – e dobbiamo tuttora – purtroppo piangere ladi; di ogni età, anche tra i giovani. E non dobbiamo dimenticarcene, per rispetto nei loro confronti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla XXXVII assemblea annuale dell’Anci nell’auditorium della Conciliazione di Roma, facendo appello alle istituzioni locali affinché si “affronti il nemico uniti” L'articolo ...

