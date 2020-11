Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «Il numero dei decessi è sottostimato e Arcuri mente sulle terapie intensive» (Di martedì 17 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)In Italia la curva epidemiologica ricomincia la salita dopo la consueta frenata dei nuovi positivi del weekend. Sono infatti 32.191 i nuovi casi di contagio da Coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore, a fronte dei 27.354 di ieri. Il numero totale delle infezioni registrate in Italia sale così a 1.238.972. L’incremento dei tamponi effettuati, secondo i dati diffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute nel consueto bollettino, è di 208.458 unità. Ieri i test analizzati erano stati 152.663. Nelle ultime 24 ore, sono morte 731 persone. Le vittime, il giorno precedente, erano state 504. «La situazione è destinata a peggiorare, questa è solo una prova generale», ... Leggi su open.online (Di martedì 17 novembre 2020), ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)In Italia la curva epidemiologica ricomincia la salita dopo la consueta frenata dei nuovi positivi del weekend. Sono infatti 32.191 i nuovi casi di contagio dasegnalati nelle ultime 24 ore, a fronte dei 27.354 di ieri. Iltotale delle infezioni registrate in Italia sale così a 1.238.972. L’incremento dei tamponi effettuati, secondo i dati diffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute nel consueto bollettino, è di 208.458 unità. Ieri i test analizzati erano stati 152.663. Nelle ultime 24 ore, sono morte 731 persone. Le vittime, il giorno precedente, erano state 504. «La situazione è destinata a peggiorare, questa è solo una prova generale», ...

