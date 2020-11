Coronavirus, i dati del 17 novembre (Di martedì 17 novembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 32.191, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 1.238.072. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 16.026 unità, quindi al momento risultano positive 733.810 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.612, con un incremento di 120 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 33.074, ovvero 538 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 681.756, quindi 15.368. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 731 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 46.464. Da ieri si registrano anche 15.434 nuove guarigioni, quindi il totale delle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 novembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 32.191, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 1.238.072. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 16.026 unità, quindi al momento risultano positive 733.810 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.612, con un incremento di 120 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 33.074, ovvero 538 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 681.756, quindi 15.368. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 731 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 46.464. Da ieri si registrano anche 15.434 nuove guarigioni, quindi il totale delle ...

VittorioSgarbi : #ilbeneeilmale «…La verità, ai tempi del coronavirus, resta così coperta da un velo di confusione, i dati uniformi… - regionetoscana : #covid19 Dati Toscana #16novembre ?? 2433 nuovi casi ?? 15.527 tamponi ?? 2061 ricoverati (+53 da ieri) ?? 284 tera… - regionetoscana : #covid19 Dati Toscana #17novembre ?? 2361 nuovi casi ?? 15695 tamponi ?? 2069 ricoverati (+8 da ieri) ?? 277 tera… - StrettoWeb : +++ #CORONAVIRUS, OGGI IN #CALABRIA 7 MORTI, 203 GUARITI E 680 NUOVI CASI POSITIVI A FRONTE DI RECORD DI OLTRE 4.30… - infoitinterno : Toscana coronavirus, la polemica di Giani sui dati: 'Lavoro per tornare in fascia arancione' -