Raimondo Todaro, moglie, figli, età, vita privata e instagram del maestro di Ballando con le stelle (Di lunedì 16 novembre 2020) In questo articolo vi sveleremo l’identità della moglie, l’età, la vita privata e il profilo instagram di Raimondo Todaro, il maestro e ballerino di Ballando con le stelle. Chi è la moglie di Raimondo Todaro e qual è la sua età? Raimondo è stato sposato con la collega ballerina Francesca Tocca fino al 2019, anno in cui i due si sono separati. Il 23 ottobre del 2013 la coppia ha avuto una figlia, cui è stato dato il nome di Jasmine. Francesca ha 30 anni. Tra le sue esperienze la partecipazione ad Amici e ad Amici speciali, dove balla in coppia con Umberto Gaudino. La fine del suo matrimonio ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 16 novembre 2020) In questo articolo vi sveleremo l’identità della, l’età, lae il profilodi, ile ballerino dicon le. Chi è ladie qual è la sua età?è stato sposato con la collega ballerina Francesca Tocca fino al 2019, anno in cui i due si sono separati. Il 23 ottobre del 2013 la coppia ha avuto unaa, cui è stato dato il nome di Jasmine. Francesca ha 30 anni. Tra le sue esperienze la partecipazione ad Amici e ad Amici speciali, dove balla in coppia con Umberto Gaudino. La fine del suo matrimonio ...

Ballando_Rai : 'L'affetto del pubblico l'abbiamo sentito tanto. Forse è quello che non ci ha fatto mollare' @ElisaIsoardi… - Ballando_Rai : Metti un cuore ?? se vuoi far rientrare in gara @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro #BallandoConLeStelle - Pinucci50920174 : @Ballando_Rai @ElisaIsoardi @Raimondo_Todaro Bravissimiiiiii??? - DanielaCraighe2 : @CarloLanfaloni @Ballando_Rai @ElisaIsoardi @Raimondo_Todaro Lei ci tiene ad Elisa essendo una sua grandissima fans… - Fisiofrancy2 : RT @Ballando_Rai: 'L'affetto del pubblico l'abbiamo sentito tanto. Forse è quello che non ci ha fatto mollare' @ElisaIsoardi @Raimondo_Toda… -