MotoGP | l’Aprilia pensa a Chaz Davies come sostituto di Andrea Iannone

(Di lunedì 16 novembre 2020) Dopo che la squalifica per doping diè stata estesa fino a 4 anni, l’Aprilia è alla ricerca di un compagno di squadra per Aleix Espargaró, che nel prossimo campionato con 32 anni sarà il secondo pilota più anziano dellaalle spalle di Valentino Rossi. Da quando è stata resa nota la squalifica, i piloti precedentemente disoccupati e disponibili si sono messi a bussare alla porta dei dirigenti Aprilia. Tra di loro non troviamoDovizioso e Cal Crutchlow che, invece, hanno rifiutato l’offerta della squadra veneta. Il team italiano sta ora valutando alcuni giovani piloti autoctoniFabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, mentre l’ambasciatore Aprilia Max Biaggi ha parlato anche di Aron Canet...