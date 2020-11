Luca Argentero malinconico: “Non penso di essere pronto”, cosa succede? (Di lunedì 16 novembre 2020) Luca Argentero malinconico, l’attore protagonista di DOC ha pubblicato un post su Instagram esprimendo il suo dispiacere per la fine di qualcosa di importante. foto facebookQuesta settimana andrà in onda l’ultima puntata di DOC, la fiction di Rai Uno incentrata sulle vicende di Andrea Fanti, medico primario che dopo un colpo di pistola perde dodici anni di vita, il tutto ispirato alla storia vera di Pierdante Piccioni. E mentre sono sempre più insistenti le voci sulla seconda stagione, l’attore torinese che ha ottenuto il successo grazie alla partecipazione al Grande Fratello pubblica un post davvero malinconico che è stato condiviso da tutti i suoi fan. Nel frattempo continua anche a tenere banco la discussione social avvenuta tra lui e la ... Leggi su chenews (Di lunedì 16 novembre 2020), l’attore protagonista di DOC ha pubblicato un post su Instagram esprimendo il suo dispiacere per la fine di qualdi importante. foto facebookQuesta settimana andrà in onda l’ultima puntata di DOC, la fiction di Rai Uno incentrata sulle vicende di Andrea Fanti, medico primario che dopo un colpo di pistola perde dodici anni di vita, il tutto ispirato alla storia vera di Pierdante Piccioni. E mentre sono sempre più insistenti le voci sulla seconda stagione, l’attore torinese che ha ottenuto il successo grazie alla partecipazione al Grande Fratello pubblica un post davveroche è stato condiviso da tutti i suoi fan. Nel frattempo continua anche a tenere banco la discussione social avvenuta tra lui e la ...

repubblica : Luca Argentero e quel monologo diventato inno di un paese che combatte - LaAndre7 : Raga non è che dovete andare tutti a fare moda mare a Positano! Non è che avete tutti in Belen o Luca Argentero se… - PDUmorista : A me l'idea che Paolo Brosio chiavi più di Luca Argentero mi destabilizza. #paolobrosio #GrandeFratelloVip5 #LiveNoneLadUrso - SimonaCroisette : RT @bisciaz: Catfight tra Beppe Fiorello e Luca Argentero? - ElenaGasparini : Raga ma quanto bono è Luca Argentero -