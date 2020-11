Litecoin LTC supera i $65 mentre cresce del 7%

Leggi su invezz

(Di lunedì 16 novembre 2020) Il prezzo di(LTC) è recentemente aumentato abbastanza fortemente nel tentativo dire una forte barriera che lo ha tenuto basso per molto tempo. L’improvvisa crescita della moneta è iniziata oggi, e in poche ore LTC è salita del 7%, da 62,31 a 67,80 dollari prima che il suo prezzo subisse un lieve rifiuto.nel 2020ha registrato un bel po’ di attività durante tutto l’anno, ma nonostante tutti i picchi che si sono verificati nella seconda metà del 2020, non è mai riuscito a salire così in alto come nel primo mese e mezzo. Tra il 1 gennaio e il 15 febbraio 2020, il prezzo LTC è salito dal minimo di 40 dollari al massimo annuale di 83 dollari. La maggiore resistenza della moneta era di 80 dollari e LTC ...