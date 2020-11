Gf vip, concorrente a rischio squalifica: “Chiediamo espulsione” (Di lunedì 16 novembre 2020) Una nuova concorrente del reality ‘Grande Fratello Vip’ rischia di essere squalificata per un’espressione indiscreta. Di chi si tratta? Com’è noto, nella Casa più spiata d’Italia ci sono delle regole ferree che vanno assolutamente rispettate. Altrimenti, la direzione è solo una: l‘espulsione dal celebre reality. In questi giorni, una concorrente della trasmissione sta davvero rischiando … L'articolo Gf vip, concorrente a rischio squalifica: “Chiediamo espulsione” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 16 novembre 2020) Una nuovadel reality ‘Grande Fratello Vip’ rischia di essereta per un’espressione indiscreta. Di chi si tratta? Com’è noto, nella Casa più spiata d’Italia ci sono delle regole ferree che vanno assolutamente rispettate. Altrimenti, la direzione è solo una: l‘espulsione dal celebre reality. In questi giorni, unadella trasmissione sta davvero rischiando … L'articolo Gf vip,: “Chiediamo espulsione” proviene da www.meteoweek.com.

