Covid, Coldiretti: scatta bonus di filiera per menu Made in Italy (Di lunedì 16 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiscatta il bonus di filiera per menu 100% Made in Italy nei ristoranti duramente colpiti dall’emergenza Covid a 10 anni esatti dal riconoscimento UNESCO della dieta mediterranea come patrimonio immateriale dell’umanità. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che sarà possibile presentare le domande fino al 28 novembre 2020 attraverso il Portale www.portaleristorazione.it o presso gli sportelli degli uffici postali. Per la prima volta si interviene in modo integrato dal campo alla tavola con un bonus che a cascata sostiene, insieme alla ristorazione, anche l’industria alimentare e l’agricoltura italiana e contribuisce a salvare il patrimonio di prodotti nazionali alla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiildiper100%innei ristoranti duramente colpiti dall’emergenzaa 10 anni esatti dal riconoscimento UNESCO della dieta mediterranea come patrimonio immateriale dell’umanità. Lo rende noto lanel sottolineare che sarà possibile presentare le domande fino al 28 novembre 2020 attraverso il Portale www.portaleristorazione.it o presso gli sportelli degli uffici postali. Per la prima volta si interviene in modo integrato dal campo alla tavola con unche a cascata sostiene, insieme alla ristorazione, anche l’industria alimentare e l’agricoltura italiana e contribuisce a salvare il patrimonio di prodotti nazionali alla ...

Agenzia_Italia : Salgono a 4 milioni i poveri senza pranzo di Natale - RaiNews : Fra i nuovi poveri ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiu… - irpinia24 : Covid: Coldiretti, scatta bonus per compleanno dieta mediterranea per salvare made in Italy a 10 anni da riconoscim… - TV7Benevento : COVID: COLDIRETTI, SCATTA BONUS PER COMPLEANNO DIETA MEDITERRANEA PER SALVARE MADE IN ITALY A 10 ANNI DA RICONOSCIM… - coldirettisicil : RT @Agricolae1: #Covid, @coldiretti : scatta bonus per compleanno #DietaMediterranea per salvare #MadeinItaly a 10 anni da riconoscimento @… -