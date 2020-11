Scuole chiuse in Basilicata fino al 2 dicembre. ORDINANZA (Di domenica 15 novembre 2020) "A seguito di una lunga riunione dell'unità di crisi, si è deciso che, a partire dal 17 novembre e fino al 2 dicembre, chiuderanno le Scuole primarie e secondarie di primo grado della Basilicata". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 15 novembre 2020) "A seguito di una lunga riunione dell'unità di crisi, si è deciso che, a partire dal 17 novembre eal 2, chiuderanno leprimarie e secondarie di primo grado della". L'articolo .

La Regione Calabria, con ordinanza n. 87 del 14 novembre 2020, precisa che «questo provvedimento» ovvero quello di chiusura delle scuole «non si applica ai servizi educativi 0-3 anni che, pertanto,.

