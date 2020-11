Probabili formazioni Napoli-Milan, ottava giornata Serie A 2020/2021 (Di lunedì 16 novembre 2020) Le Probabili formazioni di Napoli-Milan, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2020/2021. Domenica 22 novembre alle ore 20.45 al San Paolo si chiude il turno di campionato con i partenopei e i rossoneri che sono apparse fin qui le squadre più pronte in avvio di stagione. Chi avrà la meglio? Diretta tv su Sky Sport e streaming su Sky Go, di seguito le possibili scelte dei due tecnici Gattuso e Pioli. QUI Napoli – Con Osimhen quasi sicuramente out per infortunio, Gattuso ne approfitta per rimpolpare la mediana: in campo Zielinski, 4-3-3 classico di inizio stagione. QUI Milan – Pioli si affida a Rebic per supportare Ibrahimovic, Leao dalla panchina. Castillejo rileva ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020) Ledi, match valido per l’di. Domenica 22 novembre alle ore 20.45 al San Paolo si chiude il turno di campionato con i partenopei e i rossoneri che sono apparse fin qui le squadre più pronte in avvio di stagione. Chi avrà la meglio? Diretta tv su Sky Sport e streaming su Sky Go, di seguito le possibili scelte dei due tecnici Gattuso e Pioli. QUI– Con Osimhen quasi sicuramente out per infortunio, Gattuso ne approfitta per rimpolpare la mediana: in campo Zielinski, 4-3-3 classico di inizio stagione. QUI– Pioli si affida a Rebic per supportare Ibrahimovic, Leao dalla panchina. Castillejo rileva ...

giubi7 : Esco pazzo se penso ai rigoristi di ieri BAGGIO TOTTI .... Certo se deve battere bonucci Meglio .... come si chi… - _biancocelesti : Italia - Polonia, le probabili formazioni: Acerbi dal 1', Immobile non ce la fa: - zazoomblog : Probabili formazioni Sampdoria-Bologna ottava giornata Serie A 2020-2021 - #Probabili #formazioni - infoitsport : Probabili formazioni Italia-Svezia Under 21: Qualificazioni Europei 2021 - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Nations League, alle 20.45 Italia-Polonia: le probabili formazioni -