Negazionista prende a calci un’ambulanza | ma la paga cara | arriva la querela

Leggi su bufale

(Di domenica 15 novembre 2020)no conferme a proposito degli effetti di un grave fatto di cronaca, considerando il fatto che unanella giornata di sabato ha preso aun’ambulanza a Milano, per la precisione in zona Tarro. Dopo i commenti complottisti al post del ragazzo ricoverato in ospedale in gravi condizioni per il Covid, come vi abbiamo raccontato con un articolo di pochi giorni fa, toccare in esame quanto avvenuto nel capoluogo lombardo. Alcune iniziative “forti”, infatti, hanno conseguenze anche dal punto di vista legale.contro lache ha preso aun’ambulanza In particolare, come riporta Giornalettismo ci sono problemi per lache ha deciso dire a ...