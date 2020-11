Highlights e gol Bari-Ternana 1-3 | Serie C 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 15 novembre 2020) Glie le azioni salienti di, match del girone C diC. La formazione ospite vince 3-1 e vola in fuga a +7 dai padroni di casa grazie ad una doppietta dell’ex Partipilo e al sigillo finale di Furlan. Per ilinutile la rete del momentaneo pareggio siglata da Ciofani. Lasale a 27 punti, ilè fermo a 20.