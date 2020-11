Scuola, Consiglio di Stato conferma sospensione sentenze TAR su diplomati Magistrale (Di martedì 3 novembre 2020) (Teleborsa) – I diplomati Magistrale potranno potranno essere reinseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento e vedersi confermati i contratti di lavoro. Il Consiglio di Stato ha decretato la vittoria dei ricorsi presentati dal sindacato della Scuola Anief, a tutela dei diritti dei docenti con diploma Magistrale, confermando la sospensione delle sentenze di rigetto emanate dal TAR Lazio. Esulta il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico: “Tutti i nostri ricorrenti mantengono l’inserimento nelle graduatorie e possono continuare a prestare servizio in forza dei contratti già stipulati. Adesso urge una soluzione politica per tutti gli insegnanti”. Il team di legali Anief, composto da Fabio ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 novembre 2020) (Teleborsa) – Ipotranno potranno essere reinseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento e vedersiti i contratti di lavoro. Ildiha decretato la vittoria dei ricorsi presentati dal sindacato dellaAnief, a tutela dei diritti dei docenti con diplomando ladelledi rigetto emanate dal TAR Lazio. Esulta il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico: “Tutti i nostri ricorrenti mantengono l’inserimento nelle graduatorie e possono continuare a prestare servizio in forza dei contratti già stipulati. Adesso urge una soluzione politica per tutti gli insegnanti”. Il team di legali Anief, composto da Fabio ...

