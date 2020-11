Paolo Brosio dopo la puntata del GF Vip smaschera Andrea Zelletta (Di martedì 3 novembre 2020) Paolo Brosio appena entrato nella casa del GF Vip ha fatto uno spoiler rivelando ai concorrenti che il programma è stato allungato fino a febbraio 2021. Ieri sera poco prima della fine della puntata Alfonso Signorini ha rimproverato il giornalista e gli ha comunicato che sarebbe stato in nomination proprio a causa di quello che ha confessato ai suoi coinquilini: “Avevi un patto di riservatezza scritto con il GF e non hai rispettato le regole. Abbiamo visto che hai raccontato ai vipponi alcune cose inerenti al gioco, come ad esempio i nomi di nuove entrate e anche un possibile prolungamento dello show. Sapevi benissimo che non potevi farlo“. Il toscano una volta entrato in confessionale ha scaricato la patata bollente su un altro concorrente: “Alfonso mi hanno assalito, erano in 10, sapevano già tutto, io ... Leggi su biccy (Di martedì 3 novembre 2020)appena entrato nella casa del GF Vip ha fatto uno spoiler rivelando ai concorrenti che il programma è stato allungato fino a febbraio 2021. Ieri sera poco prima della fine dellaAlfonso Signorini ha rimproverato il giornalista e gli ha comunicato che sarebbe stato in nomination proprio a causa di quello che ha confessato ai suoi coinquilini: “Avevi un patto di riservatezza scritto con il GF e non hai rispettato le regole. Abbiamo visto che hai raccontato ai vipponi alcune cose inerenti al gioco, come ad esempio i nomi di nuove entrate e anche un possibile prolungamento dello show. Sapevi benissimo che non potevi farlo“. Il toscano una volta entrato in confessionale ha scaricato la patata bollente su un altro concorrente: “Alfonso mi hanno assalito, erano in 10, sapevano già tutto, io ...

domeniconaso : Sto vedendo Paolo Brosio che pontifica di carica virale del Covid seduto su un trono dorato parlando con Enzo Ghinazzi in arte Pupo? #gfvip - trash_italiano : Secondo me avrebbe imprecato anche Paolo Brosio dopo tutte queste clip su Elisabetta e Pierpaolo. #GFVIP - trash_italiano : 'IO MI SONO DEPILATO PER PAOLO BROSIO?' ?? #GFVIP - MDL7oFficial : Cmq io ancora incredulo che Oppini 23% e MASSIMILIANO 20% dopo questa ,smetto anche di crederci con Paolo Brosio in… - kiutele : RT @animabuspereunt: spillo il tea della serata: Paolo Brosio venerdì sarà il meno votato non per mancanza di voti ma perché è in grado di… -