Monica Vitti, l'ultima lacrima di comicità (Di martedì 3 novembre 2020) Monica Vitti – Immagine da Pinterest Di lei si sa, quello che si vede dai suoi film. Oggi nessuna intervista, ma Monica Vitti, resta l'eterna ragazza del cinema. Dall'età indefinibile, e nessuna ruga a cambiarle fisionomia. La sua voce, vince su tutte; quasi roca, dal tono che la rende riconoscibile ancor prima di vederla. Con quell'inflessione, capace di esprimere tormento quanto sincerità. Musa di Michelangelo Antonioni e della sua incomunicabilità. Legata al regista anche sentimentalmente, lavorò nei suoi film "L'avventura", "La notte", "L'eclisse" con Alain Delon e "Deserto rosso". Film, quest'ultimo, girato anche in Sardegna. Dove, tra mirto odoroso, di selvaggia natura, i due visionari ...

