LIVE Berrettini-Giron | Parigi-Bercy 2020 in DIRETTA | il romano torna in campo dopo una lunga assenza

Leggi su oasport

(Di martedì 3 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dii – L’ordine di gioco di(3 novembre) – Le possibilità didi essere alle ATP FinalsBuongiorno e bentrovati alladel match di secondo turno del Masters 1000 di-Barcytra Matteoe l’americano Marcos(n.91 del mondo). L’azzurro,aver saltato ben tre tornei per un problema a un piede,sui campi da gioco e la curiosità sulle sue condizioni non manca. Avevamo lasciatosempre a ...