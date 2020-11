La bella storia delle rampe per i disabili costruite con il Lego (Di martedì 3 novembre 2020) Rampa fatta con il Lego (foto: IPA)Dopo aver costruito astronavi, galeoni dei pirati e fortezze inespugnabili, i mattoncini Lego vengono impegnati per quella che, forse, è la loro missione più eroica: creare delle rampe in modo che chi è in carrozzina possa superare le barriere architettoniche costituite dai marciapiedi. Ad averci pensato è un’associazione di Würzburg, in Germania, che si occupa di indipendenza delle persone con disabilità. I membri della WüSL, così si chiama l’organizzazione, hanno deciso di usare i mattoncini più famosi del mondo per dare forma a colorate rampe d’accesso a marciapiedi e negozi. Il progetto è quello di installarne decine in città, ma per ... Leggi su wired (Di martedì 3 novembre 2020) Rampa fatta con il(foto: IPA)Dopo aver costruito astronavi, galeoni dei pirati e fortezze inespugnabili, i mattoncinivengono impegnati per quella che, forse, è la loro missione più eroica: crearein modo che chi è in carrozzina possa superare le barriere architettoniche costituite dai marciapiedi. Ad averci pensato è un’associazione di Würzburg, in Germania, che si occupa di indipendenzapersone contà. I membri della WüSL, così si chiama l’organizzazione, hanno deciso di usare i mattoncini più famosi del mondo per dare forma a colorated’accesso a marciapiedi e negozi. Il progetto è quello di installarne decine in città, ma per ...

A Würzburg, Germania, un’associazione per i dritti dei disabili sta raccogliendo mattoncini Lego usati per realizzare colorate rampe d’accesso a marciapiedi e negozi ...

