Il caso Alto Adige: prima 'ribelle' ai dpcm, poi anticipatore (Di martedì 3 novembre 2020) Il suo status speciale gli ha consentito e gli consente di decidere per conto suo, senza tener conto pedissequamente delle misure adottate a livello nazionale. Era accaduto a metà ottobre quando decise di non recepire le prime misure restrittive indicate dal penultimo (fino a oggi) dpcm firmato da Giuseppe Conte. E accade anche ora con la decisione di andare avanti per la propria strada anticipando alcuni contenuti restrittivi ancora al vaglio del governo centrale. E così la Provincia Autonoma di Bolzano decide questa volta di anticipare le chiusure, scegliendo la via di un semi lockdown in Alto Adige. LEGGI ANCHE > L'Alto Adige fa da sé e non recepisce il dpcm La situazione epidemiologica si è lentamente e costantemente aggravata nelle ultime ...

