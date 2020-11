Vienna, attentato terroristico coordinato in vari punti della capitale austriaca: svariate vittime e feriti (Di martedì 3 novembre 2020) Un vero e proprio attacco coordinato in piena regola da quattro persone ha colpito Vienna, la capitale austriaca alcune ore or sono, strutturato in 6 zone diverse della città, dopo aver iniziato a sparare nella zona dellla Seitenstettengasse, nei pressi della principale sinagoga della città intorno alle ore 20. Secondo le forze dell’ordine locali l’attacco, che avrebbe causato almeno due vittime e diversi feriti tra cui un agente, sarebbe ancora in corso nonostante uno dei terroristi sia stato abbattuto dalle forze speciali, gli altri sono ancora in fuga ed è in corso una vera e propria caccia all’uomo. “Restate a casa” Il sindaco Michael Ludwig, intervistato da una tv locale ha ... Leggi su giornal (Di martedì 3 novembre 2020) Un vero e proprio attaccoin piena regola da quattro persone ha colpito, laalcune ore or sono, strutturato in 6 zone diversecittà, dopo aver iniziato a sparare nella zona dellla Seitenstettengasse, nei pressiprincipale sinagogacittà intorno alle ore 20. Secondo le forze dell’ordine locali l’attacco, che avrebbe causato almeno duee diversitra cui un agente, sarebbe ancora in corso nonostante uno dei terroristi sia stato abbattuto dalle forze speciali, gli altri sono ancora in fuga ed è in corso una vera e propria caccia all’uomo. “Restate a casa” Il sindaco Michael Ludwig, intervistato da una tv locale ha ...

