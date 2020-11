Traffico Roma del 02-11-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 novembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane impone la chiusura di via del corso e mezzi del trasporto pubblico diretti a Piazza Venezia linee bus che vi transitano ora passano per il Umberto Primo è per via Nazionale chiuso un tratto di Corso d’Italia gli autobus che arrivano da Villa Borghese proseguono per via Veneto e per altre strade adiacenti a Ostia per la chiusura del preferenziale di via delle Baleniere gli autobus della zona seguono altri percorsi per tutte le notizie suviabilità e trasporto pubblico e anche per tutte le informazioni utili legate ...