Superbonus 110% | le regole sulle asseverazioni e invio sul portale Enea

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 2 novembre 2020) Ora che i decreti attuativi sono stati pubblicati in Gazzetta, è diventata operativa la nuova disciplina: le dichiarazioni che devono essere sottoscritte dal tecnico abilitato, con cui si attesta che gli interventi effettuati sull’immobile corrispondano ai requisiti stabiliti e che i costi siano in linea. I moduli ci sono e anche la nuova disciplina fissata con il decreto Rilancio. Vediamo di seguito lefondamentali, a cui non ci si può sottrarre nell’ambito del: chi rilascia leMettiamo che si decida di avviare lavori di ristrutturazione con miglioramento energetico in casa propria e si voglia ...