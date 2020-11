Serie C 2020/2021, Casertana-Foggia si disputerà mercoledì 4 novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) Casertana-Foggia si disputerà mercoledì 4 novembre, a partire dalle ore 15.00. La decisione ufficiale in merito proviene dai vertici della Lega Pro, anche considerando l’accordo tra le società interessate: il match sarà valido per il recupero della seconda giornata d’andata del girone C della Serie C 2020/2021. I campionati professionistici stanno soffrendo l’affluenza sempre maggiore di contagiati da Coronavirus, sebbene i protocolli stilati dagli enti competenti stiano limitando i rinvii delle partite in programma. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020)si disputerà mercoledì 4, a partire dalle ore 15.00. La decisione ufficiale in merito proviene dai vertici della Lega Pro, anche considerando l’accordo tra le società interessate: il match sarà valido per il recupero della seconda giornata d’andata del girone C della. I campionati professionistici stanno soffrendo l’affluenza sempre maggiore di contagiati da Coronavirus, sebbene i protocolli stilati dagli enti competenti stiano limitando i rinvii delle partite in programma.

juventusfc : KICK-OFF! ?? INIZIA #SPEZIAJUVE, FACCIAMOCI IL REGALO DI COMPLEANNO PIU' BELLO! TUTTI INSIEME, #FINOALLAFINE! Live… - acmilan : Do you know who our top Serie A scorer since 2017/18 is? You might be surprised ?? - fattoquotidiano : Serie A, il calcio batte cassa e non vuole pagare le tasse a causa del Covid. Ma perché dovremmo pagare noi i ‘buch… - tvsei : Serie C, l’avvio del Teramo è tutto nei numeri - - RepJuventus : Juventus, Pirlo: 'Buona gara'. Ronaldo: 'Sono tornato, è questo che conta' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Lovecraft Country, su Sky la serie tv più visionaria del 2020 Corriere della Sera Chesapeake Shores 5: tutto quello che sappiamo sulla quinta stagione della serie TV di Hallmark

Hallmark ti adoriamo! Il network americano ha infatti annunciato che la serie TV Chesapeake Shores, attualmente disponibile in Italia sul servizio di streaming online Netflix, è stata rinnovata per un ...

La presidenza Trump vista dal mondo dell’arte

Tra le più irriverenti opere ispirate a Donald Trump c’è Scrotus, un enorme ritratto del presidente, composto da 2020 vibratori vintage in metallo ... alcune performance molto ironiche e altre più ...

Hallmark ti adoriamo! Il network americano ha infatti annunciato che la serie TV Chesapeake Shores, attualmente disponibile in Italia sul servizio di streaming online Netflix, è stata rinnovata per un ...Tra le più irriverenti opere ispirate a Donald Trump c’è Scrotus, un enorme ritratto del presidente, composto da 2020 vibratori vintage in metallo ... alcune performance molto ironiche e altre più ...