Nuovo Dpcm, il vorrei ma non voglio delle Regioni (Di lunedì 2 novembre 2020) Lo spartiacque è stato una settimana fa quando Vincenzo De Luca, governatore-sceriffo della Campania, ha chiesto il lockdown. Non per la sua regione: a livello nazionale. Prima che anziché invocarlo si limitassero a evocarlo - con un grosso punto di domanda e molti scongiuri - il premier Giuseppe Conte, l'ala rigorista del governo, il ministro della Salute Roberto Speranza, i virologi meno preoccupati. E la possibilità garantita da Dpcm per le singole Regioni di prevedere misure più restrittive rispetto a quelle dello Stato? Peraltro criticata da molti governatori, che volevano la speculare possibilità di misure più lievi per salvaguardare – esempio di Giovanni Toti – i chioschi bar delle spiagge liguri deserte? Carta straccia.La seconda ondata del covid, oltre a mettere a dura ...

petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - RadioMilazzo : Verso nuovo Dpcm. Conte: “Coprifuoco serale, ampliamento didattica a distanza, no spostamenti tra regioni” - Ewavolpones84 : RT @infoitinterno: Nuovo Dpcm di Conte: chiudono anche centri commerciali, sui bus massimo 50% di capienza passeggeri. Limitazioni agli spo… -