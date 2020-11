Miozzo (Cts) se la prende coi giovani: “Se non vanno a scuola, poi non dovrebbero essere liberi di andare al bar” (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov – “Se un ragazzo non va a scuola, poi non dovrebbe nemmeno essere libero di andare al centro commerciale o di incontrarsi al bar con gli amici, che restano aperti fino alle 18. Trovo che questi indirizzi eterogenei non sono corretti, occorre invece un’impostazione omogenea in tutto il paese”. E’ quanto dichiarato da Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), parlando delle misure che a suo avviso dovrebbe adottare il governo per contrastare il coronavirus. Medico, classe 1953, Miozzo ha così trovato il modo per bacchettare i giovani. Ormai per gli allarmisti che invocano la chiusura totale del Paese sono loro il nemico pubblico numero uno. Sembra quasi che dalle parti del Cts alberghi una sorta di livore, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov – “Se un ragazzo non va a, poi non dovrebbe nemmenolibero dial centro commerciale o di incontrarsi al bar con gli amici, che restano aperti fino alle 18. Trovo che questi indirizzi eterogenei non sono corretti, occorre invece un’impostazione omogenea in tutto il paese”. E’ quanto dichiarato da Agostino, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), parlando delle misure che a suo avviso dovrebbe adottare il governo per contrastare il coronavirus. Medico, classe 1953,ha così trovato il modo per bacchettare i. Ormai per gli allarmisti che invocano la chiusura totale del Paese sono loro il nemico pubblico numero uno. Sembra quasi che dalle parti del Cts alberghi una sorta di livore, ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Novembre: Regioni in fuga, decide Conte. Miozzo (Cts): “No lockdown” - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Regioni in fuga, decide Conte. Miozzo (Cts): “No lockdown” [Continua su… - HuffPostItalia : Miozzo (Cts): 'Rispettiamo le regole o fra 15 giorni torneremo al lockdown' - gio_diana779 : Miozzo (CTS) - Over 70, non immagino Mattarella chiuso in casa (02.11.20) - 19561224 : Miozzo (CTS) - Hotel e medici di base riducano pressione su ospedali (02... -