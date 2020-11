Milan, Ibrahimovic torna in Nazionale? L’indizio social (Di lunedì 2 novembre 2020) Ibrahimovic torna in Nazionale? Possibile, a quanto pare. Il gigante svedese e attaccante del Milan, ha pubblicato uno scatto sul profilo ufficiale Twitter in cui compare con indosso la maglia della Nazionale svedese e la didascalia: “E’ tanto tempo che non ci si vede”. Che sia un indizio social o una semplice provocazione? Long time no see pic.twitter.com/1VQR3PMh4s — Zlatan Ibrahimović (@Ibra official) November 2, 2020 Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020)in? Possibile, a quanto pare. Il gigante svedese e attaccante del, ha pubblicato uno scatto sul profilo ufficiale Twitter in cui compare con indosso la maglia dellasvedese e la didascalia: “E’ tanto tempo che non ci si vede”. Che sia un indizioo una semplice provocazione? Long time no see pic.twitter.com/1VQR3PMh4s — Zlatan Ibrahimović (@Ibra official) November 2, 2020

