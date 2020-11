Hamilton, arriva l’annuncio: pronto a lasciare la F1? (Di lunedì 2 novembre 2020) The Hammer podio Imola – Photo Credit : MercedesF1OfficialTwitterAccountHamilton lascia la F1? Il vincitore del GP dell’Emilia Romagna, dopo la gara, durante le interviste afferma che il prossimo anno forse non correrà in F1. Parole “shock“ che hanno fatto sussultare i suoi fan ma anche il team Mercedes. Hamilton lascia la F1? Dopo aver vinto il GP dell’Emilia Romagna e dopo aver aiutato la Mercedes a conquistare il settimo titolo costruttori, l’inglese della Mercedes ha affermato che di non sapere se il prossimo anno correrà in F1 oppure no. Il contratto del britannico scade alla fine di questa stagione 2020, sia lui che Toto Wolff non hanno ancora firmato un nuovo contratto con la scuderia di Brackley. Tuttavia Wolff crede che Hamilton continuerà a correrà in F1 il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) The Hammer podio Imola – Photo Credit : MercedesF1OfficialTwitterAccountlascia la F1? Il vincitore del GP dell’Emilia Romagna, dopo la gara, durante le interviste afferma che il prossimo anno forse non correrà in F1. Parole “shock“ che hanno fatto sussultare i suoi fan ma anche il team Mercedes.lascia la F1? Dopo aver vinto il GP dell’Emilia Romagna e dopo aver aiutato la Mercedes a conquistare il settimo titolo costruttori, l’inglese della Mercedes ha affermato che di non sapere se il prossimo anno correrà in F1 oppure no. Il contratto del britannico scade alla fine di questa stagione 2020, sia lui che Toto Wolff non hanno ancora firmato un nuovo contratto con la scuderia di Brackley. Tuttavia Wolff crede checontinuerà a correrà in F1 il ...

