Gf Vip, perché non è stato squalificato Oppini (ma lui avrebbe accettato) (Di martedì 3 novembre 2020) Il figlio di Alba Parietti non l'ha passata liscia ed era davvero a rischio squalifica per le frasi infelici su Dayane Mello e Flavia Vento. Signorini ha spiegato perché non è stato preso alcun provvedimento. L'articolo Gf Vip, perché non è stato squalificato Oppini (ma lui avrebbe accettato) proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 3 novembre 2020) Il figlio di Alba Parietti non l'ha passata liscia ed era davvero a rischio squalifica per le frasi infelici su Dayane Mello e Flavia Vento. Signorini ha spiegato perché non èpreso alcun provvedimento. L'articolo Gf Vip, perché non è(ma lui) proviene da Gossip e Tv.

Ileniasa25 : RT @trashbiccis: 'NON TI SQUALIFICHIAMO PERCHÈ NEL CORSO DEL GF VIP HAI DIMOSTRATO SERENITÀ E RISPETTO PER LA TUA FIDANZATA QUINDI HAI RISP… - dayflyer : RT @AerionBlackfyre: @QRepubblica @BeaLorenzin Politici, amministratori, VIP 'positivi' (paucisontomatici) che per loro stessa ammissione '… - ale00_ney : RT @trashbiccis: 'NON TI SQUALIFICHIAMO PERCHÈ NEL CORSO DEL GF VIP HAI DIMOSTRATO SERENITÀ E RISPETTO PER LA TUA FIDANZATA QUINDI HAI RISP… - Denise8220 : @GrandeFratello in un paese cristiano non trovo corretto che Alfonso dica di di non pregare con gli altri . è un po… - martaxxofficial : “Tra poco un comunicato del GF nei confronti di un Vip” Non per Francesco perché se hanno detto che non lo hanno squalificato. #GFVip -