Fisco | stop cartelle pagamenti costerà all’erario oltre mezzo miliardo di euro

(Di lunedì 2 novembre 2020) La perdita di gettito è stimata in 316 milioni diper quest'anno e 210 milioni per il prossimo (in termini di indebitamento netto e di fabbisogno), per un totale di 526 milioni

ROMA – Lo stop dei pagamenti delle cartelle esattoriali fino all fine dell’anno costerà oltre mezzo miliardo di euro, nel biennio 2020-2021. La perdita di gettito è stimata in 316 milioni di euro per ...Una buona notizia per gli italiani. L'Agenzia delle Entrate proroga i termini per l'invio delle cartelle esattoriali e delle tasse ...