F1, Mondiale 2020: Lewis Hamilton a quota 93 vede il titolo in Turchia, Mercedes già festeggia e Ferrari dignitosa in gara (Di lunedì 2 novembre 2020) Lewis Hamilton vince ancora, Lewis Hamilton raggiunge quota 93 successi nei singoli GP. Il britannico dà seguito alla propria marcia trionfale anche a Imola e mette in scena una delle gare migliori della carriera. Sulla pista, teatro di tante imprese nella storia della F1 tra lacrime e sorrisi, Lewis un sigillo lo voleva porre per rendere omaggio a chi nel 1994 sul circuito del Santerno perse la vita, ma entrò nel mito (Ayrton Senna). Uno scatto al via incerto e una terza posizione sembravano precludergli il successo. Niente affatto, Hamilton in versione “Hammer-time” decide di rimanere in pista più degli altri, mettendo in fila una serie di giri super veloci. La fortuna, poi, gli dà sempre soddisfazioni (regime fulmineo della ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020)vince ancora,raggiunge93 successi nei singoli GP. Il britannico dà seguito alla propria marcia trionfale anche a Imola e mette in scena una delle gare migliori della carriera. Sulla pista, teatro di tante imprese nella storia della F1 tra lacrime e sorrisi,un sigillo lo voleva porre per rendere omaggio a chi nel 1994 sul circuito del Santerno perse la vita, ma entrò nel mito (Ayrton Senna). Uno scatto al via incerto e una terza posizione sembravano precludergli il successo. Niente affatto,in versione “Hammer-time” decide di rimanere in pista più degli altri, mettendo in fila una serie di giri super veloci. La fortuna, poi, gli dà sempre soddisfazioni (regime fulmineo della ...

repubblica : La rinascita di Wuhan: così si è tornati a vivere nell'ex focolaio mondiale del Covid - Agenzia_Ansa : La #Russia ha chiesto all'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) 'la registrazione accelerata' del suo #vaccino… - Agenzia_Ansa : I morti per #coronavirus in #Europa sono aumentati del 40% nell'ultima settimana, mentre i contagi di un terzo. Lo… - OA_Sport : #F1, Mondiale 2020: Lewis #Hamilton a quota 93 vede il titolo in Turchia, #Mercedes già festeggia e #Ferrari dignit… - thisfxckingppl : comunque io del 2020 sono rimasta alla terza guerra mondiale -