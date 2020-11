F1 | GP Turchia 2020 | Mattia Binotto rimane a Maranello per seguire gli sviluppi in chiave 2021

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 novembre 2020) L’idea di un calendario particolarmente ricco di gare nel Mondialedi F1 potrebbe essere realizzata, pandemia permettendo. Una speranza ovviamente per tutti perché significherebbe che la situazione è prossima alla normalità. 23 sarebbe il numero a cui i gestori del Circus hanno pensato. In questo contesto, un aumento considerevole dei weekend potrebbe portare a un diverso programma di lavoro dei team. Da questo punto di vista la Ferrari sta già programmando un futuro con un’organizzazione diversa da quella consueta nella quale il Team Principal salterà alcuni fine settimana per gestire da vicino alcune attività svolte a. Ecco che l’assenza dinel prossimo GP di(13-15 novembre) si può spiegare ...