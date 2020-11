zazoomblog : È il giorno di CR7 e Ibra - #giorno - CorriereCitta : È il giorno di CR7 e Ibra - EstebBeltramino : Dal ritorno vincente di CR7 ai record di Hamilton: ascolta le notizie del giorno #motori #automobilismo - OdeonZ__ : Dal ritorno vincente di CR7 ai record di Hamilton: ascolta le notizie del giorno - junews24com : Ultimissime Juve 1 novembre: la vittoria sullo Spezia, CR7 torna e decide -

Ultime Notizie dalla rete : giorno CR7

TuttOggi

La Juventus ha recuperato Cristiano Ronaldo per la trasferta di Cesena contro lo Spezia, ma CR7 domani non partira' dall'inizio. Mette subito le cose in chiaro Andrea Pirlo nella conferenza stampa all ...Il biancorosso come CR7 contro lo Spezia: entra nella ripresa e dopo tre minuti graffia. La Fermana ci prova, ma senza fare paura ...