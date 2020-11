Donald Trump minaccia di licenziare Fauci perché dice la verità sul Covid

(Di lunedì 2 novembre 2020) Sembra vicina la resa dei conti trae Anthony, il super esperto di malattie infettive che è stato molto critico verso la Casa Bianca per la gestione della pandemia. Il presidente ...

RaiNews : 'La differenza tra Donald Trump e Joe Biden è che #Trump sta cercando di soddisfare il suo ego e Joe si preoccupa… - chetempochefa : 'Nessuno, nella storia della presidenza americana, si avvicina a ciò che ha fatto Donald Trump: è l'erede di terza… - FicarraePicone : Donald Trump: “I nostri medici fanno più soldi se qualcuno muore di Covid”. La mamma dei negazionisti è sempre in… - TeresaJordano70 : RT @IvankaSo: @PatriziaRametta @ChiodiDonatella @jimmomo Noi republicans siamo tutti con voi Italia Vogliate votare per Donald Trump, 3 Nov… - Ettore572 : RT @IvankaSo: @PatriziaRametta @ChiodiDonatella @jimmomo Noi republicans siamo tutti con voi Italia Vogliate votare per Donald Trump, 3 Nov… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump

TGCOM

LEGGI ANCHE > Elezioni Usa 2020, l’ultimo sondaggio è il migliore per Trump Se fosse americano, chi voterebbe? «Voterei il mio amico Donald Trump che sento spesso e ha le idee chiare da grande imprend ...AGI - Donald Trump o Joe Biden: il rebus delle presidenziali negli Stati Uniti coinvolge in pieno il controverso rapporto con la Cina nello scontro tra i due candidati alla Casa Bianca. Pechino non vu ...