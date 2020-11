(Di lunedì 2 novembre 2020) Un po' d'Italia in. Il Guangzhou Evergrande di Fabiosi giocherà ladidilo Jiangsu di(e dell'ex nerazzurro Miranda), ma soprattutto di proprietà di ...

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Coppa di #Cina, la finale è #Cannavaro contro #Eder: il #Guangzhou sfida lo #Jiangsu di #Suning - sportli26181512 : Coppa di Cina, la finale è Cannavaro contro Eder: il Guangzhou sfida lo Jiangsu: Coppa di Cina, la finale è Cannava… - Gazzetta_it : Coppa di #Cina, la finale è #Cannavaro contro #Eder: il #Guangzhou sfida lo #Jiangsu di #Suning - Zelgadis265 : @DonDie_Sospeso visti i no mask e idioti simili temo di si, sottovaluti la cosa, prendi esempio Napoli e la vittori… - yanez1899 : @InteMarco @90ordnasselA @farted94 Cina (2 a 1, purgati da Ibra, merde a casa loro, Coppa a Casa Milan), quello del… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Cina

La Gazzetta dello Sport

La prestigiosa Coppa degli Evocatori è arrivata custodita in una borsa da viaggio firmata dalla celebre casa di moda.Nuova defezione d’eccellenza nel circuito ISU Grand Prix 2020-2021, la competizione itinerante di pattinaggio artistico quest’anno composta da quattro appuntamenti separati validi, di fatto, come even ...