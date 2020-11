Buccino | fumo e fiamme in un terreno adiacente gli opifici della zona industriale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Momenti di apprensione questa notte, per un incendio che si è sviluppato in unsito all’ingressodi. Il rogo, che si è sviluppato in località Isca del Mulino,il capannone di una nota fabbrica di lavorazione del posto, ha interessato delle balle di fieno, collocate in uno dei terreni dell’area Asi. In pochi minuti, ilha interessato l’intera area. Preoccupati dalla vicinanza delagli stabilimenti degliche, fortunatamente, non hanno riportato alcun danno, gli ...