Becoming Muhammad Ali | il libro che svela la fanciullezza di Cassius

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il mondo dello sport spesso porta alla ribalta storie di autentiche leggende che scrivono pagine indelebili nelle discipline in cui diventano campioni indiscussi. Questi atleti con il loro talento cristallino e la classe sublime rappresentano la «poesia» delle varie imprese sportive, distinguendosi dagli altri protagonisti che, anche se riescono ad ottenere risultati e vittorie importanti, rientrano comunque nelle classiche dinamiche di vincitori e vinti, ma non raggiungono mai i livelli di eccellenza assoluta dei fuoriclasse. Tra questi rientra di diritto il grande pugileClay, pluri-campione del mondo dei pesi massimi e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma 1960. In questi giorni è uscitoAli,che racconta la giovinezza dell’asso statunitense. Il ...