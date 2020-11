Ansia per Maradona, ricoverato in una clinica a La Plata (Di martedì 3 novembre 2020) Diego Maradona è ricoverato in una clinica di La Plata. L'argentino, che ha compiuto 60 anni appena tre giorni fa, è finito in ospedale ma non per Covid-19: gli ultimi test a cui si era sottoposto il tecnico del Gimnasia, infatti, avevano dato esito negativo. Maradona si è fatto ricoverare per una serie di controlli viste le condizioni di salute incerte delle ultime ore: si sarebbe svegliato di cattivo umore, con dolori allo stomaco e nessuna voglia di mangiare.Le ultime informazioni parlavano di una condizione di anemia, alla quale potrebbero essere legate la debolezza e le difficoltà motorie evidenziate durante le celebrazioni del suo compleanno. Il ricovero di Maradona dovrebbe durare qualche giorno, anche se il suo medico personale non ha ancora ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 3 novembre 2020) Diegoin unadi La. L'argentino, che ha compiuto 60 anni appena tre giorni fa, è finito in ospedale ma non per Covid-19: gli ultimi test a cui si era sottoposto il tecnico del Gimnasia, infatti, avevano dato esito negativo.si è fatto ricoverare per una serie di controlli viste le condizioni di salute incerte delle ultime ore: si sarebbe svegliato di cattivo umore, con dolori allo stomaco e nessuna voglia di mangiare.Le ultime informazioni parlavano di una condizione di anemia, alla quale potrebbero essere legate la debolezza e le difficoltà motorie evidenziate durante le celebrazioni del suo compleanno. Il ricovero didovrebbe durare qualche giorno, anche se il suo medico personale non ha ancora ...

Ansia per Maradona, ricoverato in Argentina

Covid, Alessandro Sallusti: "Conte dacci un ordine! così aumenti solo lo stato di ansia del Paese"

Alessandro Sallusti: 'Conte dacci un ordine! Finché continui a rinviare le decisioni aumenti solo lo stato di ansia del Paese' ...

