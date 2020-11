Andrea Zelletta spoilera anche l’ingresso di Selvaggia Roma: gli autori non hanno sentito neppure questo? (Di lunedì 2 novembre 2020) Quello che sta succedendo nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 5 è davvero imbarazzante. Da un lato Paolo Brosio che continua a fare le sue orazioni in merito a quello che pensa del covid 19 e parla anche di come ha cercato di far si che il tampone fosse negativo, dopo aver continuato a essere positivo più volte ( cosa per la quale sarebbe dovuto essere espulso immediatamente). Ma non solo: le frasi negazioniste, tutte le cose dette in queste ore sono davvero aberranti ma a quanto pare, a casa si sente tutto, mentre gli autori e la produzione del GF, ascoltano poco; e poi c’è Andrea Zelletta che, misteriosamente è uscito dalla casa ( non è dato sapere perchè, ma anche in questo caso le contraddizioni sono tante). Il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 2 novembre 2020) Quello che sta succedendo nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 5 è davvero imbarazzante. Da un lato Paolo Brosio che continua a fare le sue orazioni in merito a quello che pensa del covid 19 e parladi come ha cercato di far si che il tampone fosse negativo, dopo aver continuato a essere positivo più volte ( cosa per la quale sarebbe dovuto essere espulso immediatamente). Ma non solo: le frasi negazioniste, tutte le cose dette in queste ore sono davvero aberranti ma a quanto pare, a casa si sente tutto, mentre glie la produzione del GF, ascoltano poco; e poi c’èche, misteriosamente è uscito dalla casa ( non è dato sapere perchè, maincaso le contraddizioni sono tante). Il ...

