A Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli ha trovato una nuova nemica

Tra finti ballottaggi, liti plateali e ritiri a sorpresa, l'ultima puntata di Ballando con le stelle 2020 ha regalato anche altre sorprese ai telespettatori, con protagonista Selvaggia Lucarelli. Stavolta, oltre a prendersela con Alessandra Mussolini (ma ormai questo non fa più notizia), la nota giornalista sembra abbia trovato una nuova "nemica". Tutto è nato dallo scontro telefonato tra il giudice Guillermo Mariotto e l'ambasciatrice del popolo Rossella Erra, intervenuta in puntata per rispondere alle accuse ricevute dallo stilista durante un'ospitata a Storie Italiane. La replica della Erra non è piaciuta nella forma a Selvaggia, che ha trovato dunque modo di scontrarsi anche con ...

