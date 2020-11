Traffico Roma del 01-11-2020 ore 15:30 (Di domenica 1 novembre 2020) Luceverde Roma Buona domenica pomeriggio dalla redazione al microfono Simona Cerchiara non ci sono disagi di Traffico al momento ma chi transita sulla Cassia attenzione un incidente avvenuto tra il raccordo anulare e la Giustiniana pochi movimenti nelle zone del centro e nei quartieri circostanti ma prosegue la lotta all’inquinamento Sono tornati i divieti di circolazione per i veicoli Euro 1 i quali non possono circolare all’interno della ZTL anello ferroviario tutti i dettagli sono consultabili nel sito luceverde.it restiamo a distanza è fortemente raccomandato uno spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati Salvo che per esigenze lavorative di studio motivi di salute o casi di necessità Per il momento è tutto Ci sentiamo più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 1 novembre 2020) LuceverdeBuona domenica pomeriggio dalla redazione al microfono Simona Cerchiara non ci sono disagi dial momento ma chi transita sulla Cassia attenzione un incidente avvenuto tra il raccordo anulare e la Giustiniana pochi movimenti nelle zone del centro e nei quartieri circostanti ma prosegue la lotta all’inquinamento Sono tornati i divieti di circolazione per i veicoli Euro 1 i quali non possono circolare all’interno della ZTL anello ferroviario tutti i dettagli sono consultabili nel sito luceverde.it restiamo a distanza è fortemente raccomandato uno spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati Salvo che per esigenze lavorative di studio motivi di salute o casi di necessità Per il momento è tutto Ci sentiamo più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

