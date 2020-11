Torino-Lazio: i convocati di Inzaghi, non ci sono Luis Alberto e Lazzari (Di domenica 1 novembre 2020) I convocati di Simone Inzaghi per Torino-Lazio, gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Dopo i dubbi degli scorsi giorni, con tanti giocatori assenti dall’impegno di Champions League per una presunta positività al Covid, mister Simone Inzaghi ha potuto arruolare quasi tutti i calciatori a disposizione tra quelli non infortunati. Assenti dalla lista Luis Alberto, Manuel Lazzari e Djavan Anderson. LA LISTA DEI convocati PORTIERI: Alia, Reina, Strakosha.DIFENSORI: Acerbi, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric.CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Cataldi, Czyz, Fares, Leiva, Milinkovic, Ndrecka, Novella, Parolo, Pereira.ATTACCANTI: Caicedo, Correa, Immobile, Moro, Muriqi. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Idi Simoneper, gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Dopo i dubbi degli scorsi giorni, con tanti giocatori assenti dall’impegno di Champions League per una presunta positività al Covid, mister Simoneha potuto arruolare quasi tutti i calciatori a disposizione tra quelli non infortunati. Assenti dalla lista, Manuele Djavan Anderson. LA LISTA DEIPORTIERI: Alia, Reina, Strakosha.DIFENSORI: Acerbi, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric.CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Cataldi, Czyz, Fares, Leiva, Milinkovic, Ndrecka, Novella, Parolo, Pereira.ATTACCANTI: Caicedo, Correa, Immobile, Moro, Muriqi.

