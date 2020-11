Serie C | ecco i risultati delle gare delle 15

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 novembre 2020) (Credits: Ternana Facebook)Grandi sorprese ed emozioni nelle15 dell’ottava giornata del campionato diC. Nel Girone A colpo esterno dell’Alessandria che ottiene un sorprendente successo ai danni della Carrarese per 2-0; pareggio a reti bianche tra Juventus U23 e Como, mentre il Livorno batte per 3-2 la Pergolettese. Il Girone B vede un equilibrato 0-0 nella gara d’esordio di Zironelli sulla panchina della Sambenedettese in casa del Sudtirol; vittorie invece per Carpi, Perugia e Virtus Verona. Nel Girone C la Ternana schianta il Catanzaro per 5-1, riconquistando la vetta della classifica in attesa di Bari e Teramo. I15 di...