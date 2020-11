«Quel “mammina” è un’offesa di genere L’opinione pubblica inizia a stancarsi del sarcasmo di De Luca»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 1 novembre 2020) ReNapoli intervista Arianna Montesano. E’ lei la “mammina” a cui si riferiva il governatore Denella diretta Facebook di venerdì, quando ha ritenuto folle che una bambina possa piangere perché non può andare a scuola, così come raccontato dalla madre in un’intervista. Deha detto: «Credo che sia l’unica bambina al mondo che chiede di andare a scuola con tanto di motivazione, è evidentemente un OGM cresciuta dalla mamma col plutonio». E si è riferito alla madre appellandola “mammina”. Cosa che la diretta interessata bolla come un’offesa di. «Con poche parole Deè riuscito a offendere non solo me, ma un intero popolo. Il popolo della scuola. Gli alunni, gli ...