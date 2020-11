L’osteria Alla Ghiacciaia chiude. “non sono più in grado di garantire la sicurezza verso clienti e personale” (Di domenica 1 novembre 2020) “Buonasera a tutti. Purtroppo il momento è arrivato: non sono più in grado (nonostante il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione) di garantire la sicurezza verso i clienti ed il personale della Ghiacciaia.Mi vedo costretto, da lunedi 2 novembre, a chiudere senza sapere quando riaprirò, ma sicuro che riaprirò quando le condizioni lo permetteranno.Un GRAZIE a tutti voi, clienti affezionati e un grazie a tutti i dipendenti dell’osteria, ci aspettano tempi incerti e sicuramente difficili, ma torneremo a brindare ridendo e scambiandoci finalmente strette di mano e abbracci a destra e manca!ArrivederciLazzaro Solero Leggi su udine20 (Di domenica 1 novembre 2020) “Buonasera a tutti. Purtroppo il momento è arrivato: nonpiù in(nonostante il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione) dilaed il personale della.Mi vedo costretto, da lunedi 2 novembre, are senza sapere quando riaprirò, ma sicuro che riaprirò quando le condizioni lo permetteranno.Un GRAZIE a tutti voi,affezionati e un grazie a tutti i dipendenti dell’osteria, ci aspettano tempi incerti e sicuramente difficili, ma torneremo a brindare ridendo e scambiandoci finalmente strette di mano e abbracci a destra e manca!ArrivederciLazzaro Solero

