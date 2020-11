Live Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 1 novembre 2020 (Di domenica 1 novembre 2020) Live Non è la d’Urso 2020: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 1 novembre Settima puntata di Live Non è la d’Urso 2020, la popolare trasmissione della domenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21,20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi gli ospiti e le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al ... Leggi su tpi (Di domenica 1 novembre 2020)Non è la d’Ursodi, 1SettimadiNon è la d’Urso, la popolare trasmissionedomenica sera di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso in prima serata dalle 21,20. Ogni settimana, anche in questa nuova edizione, il talkD’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Non mancheranno poi glie le grandi esclusive. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al ...

welikeduel : #propagandalive messaggio gratuito: Federica Sassaroli e i telefoni non raggiungibili #propagandatop - europainitalia : 'Dobbiamo dare speranza. Adesso è il momento di dare progetti concreti all'???? e garantire il vaccino per tutti. O v… - matteosalvinimi : #Salvini: ogni tanto ho l’impressione che Conte pensi di essere al #GrandeFratelloVip, interessato di più all’orari… - Marchfortwo : @ashcoltami La live è anche un modo per non far scrivere ai parenti ?????? - giuxperfectnow_ : RT @ariscarix: liam nella live ha detto di non riuscire a essere se stesso perchè sa che verrà insultato per ciò che dice 'per la maggior p… -