In arrivo il nuovo Dpcm, il governo vara misure ancora più strette (Di domenica 1 novembre 2020) Articolo aggiornato alle ore 10,45. AGI - È iniziata la riunione di coordinamento convocata dal ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia con Regioni Anci e Upi; in collegamento anche il ministro della Salute Roberto Speranza. Tra i presidenti Bonaccini, Fontana, Fedriga, Toti, Toma, Emiliano, De Luca, Tesei, Marsilio, Cirio, Giani oltre al presidente dell'Anci Antonio Decaro e dell'Upi Michele De Pascale. È possibile già lunedì il varo di un Dpcm con nuove misure restrittive per arginare il contagio da coronavirus. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiamato i Presidenti delle Camere Casellati e Fico, rappresentando la volontà del governo di avere già lunedì, se possibile, un confronto parlamentare in vista di un nuovo provvedimento che ... Leggi su agi (Di domenica 1 novembre 2020) Articolo aggiornato alle ore 10,45. AGI - È iniziata la riunione di coordinamento convocata dal ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia con Regioni Anci e Upi; in collegamento anche il ministro della Salute Roberto Speranza. Tra i presidenti Bonaccini, Fontana, Fedriga, Toti, Toma, Emiliano, De Luca, Tesei, Marsilio, Cirio, Giani oltre al presidente dell'Anci Antonio Decaro e dell'Upi Michele De Pascale. È possibile già lunedì il varo di uncon nuoverestrittive per arginare il contagio da coronavirus. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiamato i Presidenti delle Camere Casellati e Fico, rappresentando la volontà deldi avere già lunedì, se possibile, un confronto parlamentare in vista di unprovvedimento che ...

Corriere : ?? Convocato d'urgenza il Cts: in arrivo stretta su negozi e 'zone rosse' - NicolaPorro : ?? Nuovo #lockdown in arrivo, guerra tra i giallorossi, scontri a Firenze. Questo e altro nella #ZuppadiPorro del 31… - fanpage : ??Nuovo #Dpcm in arrivo, le nuove misure potrebbero entrare in vigore già da domani - jabbaTM : RT @AndreaV57418712: Fatemi capire un nuovo #dpcm in arrivo per domani dove molto probabilmente la scuola chiuderà! La ministra #azzolina h… - m_spagna : RT @DeSantis1948: Nuovo Dpcm in arrivo. Stretta nelle regioni più a rischio. Nessun lockdown nazionale ma chiusure provinciali. Speranza: “… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo nuovo Coronavirus, nuovo Dpcm in arrivo: chiusure mirate dei territori Rai News Libri: “A babbo morto – Una storia di Natale” è il nuovo libro di ZEROCALCARE

“A Babbo morto” è il titolo del nuovo libro di Zerocalcare, che per la prima volta in assoluto arriva in simultanea in versione libro edita da BAO e in versione audio prodotta e distribuita da ...

Xbox Series X|S e Xbox One, novembre 2020: i giochi migliori del mese

Xbox Series X e Xbox Series S sono finalmente disponibili, insieme a un gran numero di giochi ottimizzati per la next-gen: scopriamo quali sono i migliori di novembre.. L'attesa è finita: Xbox ...

“A Babbo morto” è il titolo del nuovo libro di Zerocalcare, che per la prima volta in assoluto arriva in simultanea in versione libro edita da BAO e in versione audio prodotta e distribuita da ...Xbox Series X e Xbox Series S sono finalmente disponibili, insieme a un gran numero di giochi ottimizzati per la next-gen: scopriamo quali sono i migliori di novembre.. L'attesa è finita: Xbox ...